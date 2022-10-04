Каталонцы продолжают путь в Лиге чемпионов — на очереди миланский «Интер». Матч третьего тура начнется 4 октября в 22.00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск, рассудит команды словенец Славко Винчич.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами «Барселону». Поставить на победу гостей можно с котировкой 1.85, это приблизительно 54% вероятности исхода. «Мирный» исход предлагают оформить за 4.00 (25%), победу «Милана» — за 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Считаете, что «Интер» способен не проиграть? Поставьте на это за 2.02.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 3.20, Ф2(0) — за 1.38.

Эксперты не сомневаются в том, что игра получится результативной, — оформить тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63.

Вариант «обе забьют» еще более вероятен, коэффициент на него — 1.58.

Сможет ли «Интер» забить минимум дважды? Это вопрос: аналитики дают на ИТБ1 (1.5) котировку 2.60. А вот от «Барселоны» ждут мячей — ИТБ2 (1.5) оценили в 1.67.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Барселона»

«Барселона» в матче выглядит более предпочтительно по ряду причин. Во-первых, «Интер» сломался. «Бавария», «Удинезе», «Рома» — Индзаги без разницы, кому проигрывать. Во-вторых, каталонцы, напротив, очень хороши и занимают первое место в ла лиге, несмотря на непобедимый «Реал». В-третьих, у Хави есть Левандовски, который находится в прекрасной форме. Наконец, миланцы побеждали «Барсу» в Лиге чемпионов всего однажды и сейчас явно не в кондициях для второй победы. Или даже четвертой ничьей.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.85.