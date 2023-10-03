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«Интер» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 3 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» 3 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Анхель Ди Мария («Бенфика»).
Фото Global Look Press
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3 октября «Интер» и «Бенфика» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Данни Маккели из Нидерландов. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа D
03 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Бенфика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех нерадзурри можно с коэффициентом 1.73, это около 54% вероятности. Ничью оценили в 4.07 (25%). Триумф «орлов» предложен с котировкой 4.76 (21%).

Команда Рогера Шмидта выиграла в трех выездах подряд с общим счетом 8:4. Продолжение серии без поражений лиссабонцев (X2) можно взять за 2.20.

В апреле соперники сталкивались в четвертьфинале Лиги чемпионов и устроили перестрелку на «Джузеппе Меацца» (3:3). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.37.

«Обе забьют» дали за 1.64, обратный вариант — за 2.28.

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В пяти матчах серии А из семи черно-синие отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал миланцев больше 1.5 мяча доступен за 1.63.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 7.50;

  • 2:1 в пользу «Интера» — за 8.25;

  • 1:0 и 2:0 — за 9.25.

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