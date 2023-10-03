Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:15
3 октября «Интер» и «Бенфика» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Данни Маккели из Нидерландов. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех нерадзурри можно с коэффициентом 1.73, это около 54% вероятности. Ничью оценили в 4.07 (25%). Триумф «орлов» предложен с котировкой 4.76 (21%).
Команда Рогера Шмидта выиграла в трех выездах подряд с общим счетом 8:4. Продолжение серии без поражений лиссабонцев (X2) можно взять за 2.20.
В апреле соперники сталкивались в четвертьфинале Лиги чемпионов и устроили перестрелку на «Джузеппе Меацца» (3:3). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.37.
«Обе забьют» дали за 1.64, обратный вариант — за 2.28.
В пяти матчах серии А из семи черно-синие отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал миланцев больше 1.5 мяча доступен за 1.63.
Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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