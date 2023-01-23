Прогноз на матч серии А «Интер» — «Эмполи» 23 января 2023 года

23 января в 19-м туре серии А встретятся «Интер» и «Эмполи». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меаца», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев безоговорочными фаворитами. Поставить на них можно всего за 1.31, это примерно 76% вероятности. Ничью оценили в 6.00 (16%), успех «Эмполи» маловероятен — 9.30 (8%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6000 рублей.

«Эмполи» не проигрывает уже четыре матча подряд. Если считаете, что и с «Интером» клуб сыграет успешно, оформите ставку за 3.70.

Улучшить коэффициент на победу «Интера» или добавить шансов «Эмполи» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.80, Ф2(+1.5) — за 2.08.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи, поставить на ТБ 2.5 можно всего за 1.58.

Обмен голами маловероятен — в последних двух встречах прошить «Интер» было сложно. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08, обратный исход идет за 1.75.

Наиболее возможный точный счет встречи — 2:0 в пользу хозяев за 6.10.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Эмполи»

Январский отрезок «Эмполи» можно считать успешным — команда не проиграла еще ни одного матча в новом году. Команда даже сыграла вничью с «Лацио» (2:2). Однако против «Интера», не так давно разгромившего «Милан» в Суперкубке, это не аргумент. Парни Индзаги не проигрывают уже семь матчей кряду. Да и последний раз «Эмполи» побеждал нерадзурри в 2006 году, так что на три очка шансов нет. Скорее «Интер» крупно победит, как сделал недавно с заклятыми соперниками по дерби.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.80.