24 мая в Риме на «Стадио Олимпико» определится победитель Кубка Италии. В финале турнира встретятся «Интер» и «Фиорентина», игра стартует в 22.00 по московскому времени по свистку арбитра Массимилиано Иррати. В прямом эфире матч можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

БК Olimpbet больше верит в успех «Интера». На триумф финалистов ЛЧ в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, вероятность такого исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Фиорентины» — за чуть большие 3.96 (23%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2050 рублей.

Последний очный матч в начале апреля завершился победой «фиалок» (1:0). Вариант «Фиорентина» не проиграет в основное время" идет за 1.84.

За последние три года соперники дважды встречались в Кубке Италии и в обоих случаях обменялись голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.92, «обе забьют — нет» — в 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.

«Интер» забил во втором тайме в шести из семи предыдущих матчей во всех турнирах. На гол команды Индзаги после перерыва можно поставить за 1.61.

Отличный коэффициент 1.63 на то, что «Интер» подаст больше четырех угловых, а обычную победу нерадзурри по корнерам предложено оформить за 1.85.

Итоговая победа миланцев с учетом серии пенальти идет за 1.50, флорентийцев — за 2.53.