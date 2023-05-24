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«Интер» — «Фиорентина»: где смотреть финал Кубка Италии 24 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Кубка Италии «Интер» — «Фиорентина» 24 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
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24 мая в Риме на «Стадио Олимпико» определится победитель Кубка Италии. В финале турнира встретятся «Интер» и «Фиорентина», игра стартует в 22.00 по московскому времени по свистку арбитра Массимилиано Иррати. В прямом эфире матч можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Италия. Кубок. Финал
24 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Фиорентина
Интер

БК Olimpbet больше верит в успех «Интера». На триумф финалистов ЛЧ в основное время можно поставить с коэффициентом 2.05, вероятность такого исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Фиорентины» — за чуть большие 3.96 (23%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 2050 рублей.

Последний очный матч в начале апреля завершился победой «фиалок» (1:0). Вариант «Фиорентина» не проиграет в основное время" идет за 1.84.

За последние три года соперники дважды встречались в Кубке Италии и в обоих случаях обменялись голами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.92, «обе забьют — нет» — в 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.

«Интер» забил во втором тайме в шести из семи предыдущих матчей во всех турнирах. На гол команды Индзаги после перерыва можно поставить за 1.61.

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Отличный коэффициент 1.63 на то, что «Интер» подаст больше четырех угловых, а обычную победу нерадзурри по корнерам предложено оформить за 1.85.

Итоговая победа миланцев с учетом серии пенальти идет за 1.50, флорентийцев — за 2.53.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
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