Прогнозы на спорт
Сегодня, 11:15
30 апреля «Лацио» навестит «Интер» в 32-м туре чемпионата Италии. Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца». Арбитр Марко Гуида даст стартовый свисток в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 13.25 мск.
Хозяева — фавориты в раскладах букмекеров. На триумф парней Симоне Индзаги доступен коэффициент 1.83, что соответствует 53% вероятности результата. На ничью можно поставить за 3.69 (27%), успех гостей идет за 4.58 (20%).
Ставка в 1000 рублей на викторию римлян принесет 4580 рублей, если они возьмут верх.
«Лацио» одолел «Интер» в двух из трех предыдущих поединков. На победу или ничью римлян доступна котировка 2.03.
В последних пяти играх «нерадзурри» пропустили только 0.8 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на очную встречу предложен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.79.
Команды огорчили друг друга в шести предыдущих столкновениях. Очередной обмен точными ударами оценен в 1.97, обратный рынок — в 1.85.
В домашних матчах «Интер» пропустил всего девять раз за сезон — лучший показатель в лиге. На то, что «Лацио» не забьет хозяевам, можно поставить за 2.33.
В прошлом туре Ромелу Лукаку разыгрался и отправил два мяча в ворота «Эмполи». На результативный выстрел бельгийца и в этот раз предложена котировка 2.55.
Самый вероятный счет поединка — 1:0 в пользу «Интера». На этот вариант дан коэффициент 6.61.