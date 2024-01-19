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«Интер» — «Лацио»: где смотреть матч Суперкубка Италии 19 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио» 19 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Интер» — «Лацио».
Фото Global Look Press
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19 января «Интер» и «Лацио» зарубятся за выход в финал Суперкубка Италии. Поединок пройдет в Саудовской Аравии, а примет его стадион «Мрсул Парк» в Эр-Рияде. Начало — в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит Маттео Маркетти. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
19 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Лацио

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Интеру». Победу парней Симоне Индзаги предложили за 1.68, это соответствует примерно 57% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.92 (25%), успех бьянкочелести — за 5.43 (18%).

Верите в непоражение римлян в основное время? На это событие дали котировку 2.26.

«Обе забьют» оценили в 1.97, коэффициент на обратный вариант — 1.84. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86.

Чиро Иммобиле (&laquo;Лацио&raquo;). Лаутаро и «Интер» уже мечтают о финале Суперкубка Италии. На их пути — Иммобиле и набравший форму «Лацио»

Триумф черно-синих с форой (-1) можно сыграть за 2.15. Рынок Ф2 (+1) ждет вас за 1.73.

Месяц назад «Интер» одолел «Лацио» на Олимпийском стадионе в Риме в 16-м туре серии А и обошелся без пропущенных мячей (2:0). Еще один «сухарь» Янна Зоммера представлен за 2.23.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу нерадзурри. Такой счет идет за 6.60.

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ФК Лацио
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