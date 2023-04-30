Прогноз на матч серии А «Интер» — «Лацио» 30 апреля 2023 года

30 апреля в 32-м туре чемпионата Италии «Интер» примет «Лацио». Команды сойдутся на стадионе «Джузеппе Меацца» в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 13.25 мск. Поединок обслужит арбитр Марко Гуида.

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех коллектива Симоне Индзаги предложен коэффициент 1.83, что соответствует 53% вероятности результата. На ничью можно поставить за 3.69 (27%), триумф гостей идет за 4.58 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3690 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

«Лацио» обыграл «Интер» в двух из трех предыдущих встреч. На победу или ничью римлян доступна котировка 2.03.

В последних пяти играх «нерадзурри» пропустили всего 0.8 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на очный поединок предложен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.79.

Соперники огорчили друг друга в шести предыдущих столкновениях. Очередной обмен точными выстрелами оценен в 1.97, обратный рынок — в 1.85.

В домашних матчах «Интер» пропустил только девять раз за сезон — лучший результат в лиге. На то, что «Лацио» не забьет хозяевам, можно поставить за 2.33.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Лацио»

«Нерадзурри» максимально аккуратны при родных зрителях. У команды Индзаги 11 побед в 16 матчах и лишь девять пропущенных мячей — топовые цифры в серии А. Но есть одна проблема: на своем поле миланцы проиграли три поединка подряд со счетом 0:1. Тем не менее «Интер» уверенно вышел в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Италии, что позитивно скажется на психологии.

«Лацио» — мастера выездов. Римляне не уступили в семи последних визитах (пять побед и две ничьи). При этом в пяти встречах подряд парни Маурицио Сарри не пропустили, а забили в семи из восьми гостевых игр.

Но обе команды показывают классный футбол на ограничение, поэтому вряд ли стоит ждать много результативных ударов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.79.