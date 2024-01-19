Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Интер» — «Лацио» прогноз на матч Суперкубка Италии 19 января 2024 года

Прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио» 19 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Интер» — «Лацио».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

19 января в Саудовской Аравии состоится второй полуфинал Суперкубка Италии — «Интер» сыграет с «Лацио». Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк». Стартовый свисток арбитра Маттео Маркетти прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
19 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Лацио

По мнению аналитиков, у черно-синих больше шансов на победу в основное время: поставить на миланцев можно с коэффициентом 1.68, что составляет около 57% вероятности. Выигрыш «Лацио» доступен за 5.43 (18%). Ничья — за 3.92 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.97. Обратный рынок дали за 1.84.

Эксперты не верят в то, что римляне пробьются в финал Суперкубка Италии: эту опцию оценили в 3.27. Итоговый проход «Интера» предложили с котировкой 1.34.

Чиро Иммобиле (&laquo;Лацио&raquo;). Лаутаро и «Интер» уже мечтают о финале Суперкубка Италии. На их пути — Иммобиле и набравший форму «Лацио»

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Лацио»

Ровно месяц назад соперники уже встречались в первом круге серии А — на Олимпийском стадионе в Риме сильнее оказались черно-синие (2:0). Однако после той неудачи «орлы» победили пять раз подряд с общим счетом 9:2. Миланцы прямо перед Суперкубком уничтожили «Монцу» (5:1). Нет никаких сомнений: накануне очной разборки соперники пребывают в отличном состоянии и готовы подарить зрителям в Саудовской Аравии яркое шоу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
0
Читайте также
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
Журналистка из США назвала генсека НАТО главным лгуном Давоса из-за Украины
NRK сообщил о страхе украинских мужчин ввиду снижения призывного возраста
Российские разработчики рассказали о тестировании костюма-невидимки для военных
Популярное видео
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» первым в КХЛ забронировал место в Кубке Гагарина
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Барыс» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 19 января 2024 года