Месси оставил «Интер» на растерзание «Хьюстону» в финале Кубка США. Поднять трофей в отсутствие Лео будет проблематично

28 сентября «Интер Майами» может выиграть второй трофей в эпоху Лионеля Месси. В финале Открытого кубка США аргентинец и его товарищи сыграют с «Хьюстон Динамо». Встреча на «Драйв Пинк Стэдиум» начнется в 3.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет.

«Интер» — фаворит предстоящей игры, считают аналитики букмекерской компании Winline. На победу хозяев в основное время можно поставить за 1.97, это примерно 51% вероятности исхода. Успех «Динамо» доступен за 3.60 (26%), ничья — за чуть большие 3.80 (23%).

Команда из Хьюстона победила соперника из Майами в двух последних матчах. На то, что она не уступит в этот раз, котировка — 1.85.

Три и более мяча в предстоящей встрече оценены в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.29.

Условие «обе забьют» предложено взять за 1.56, противоположный результат — за 2.38.

Будет ли дополнительное время в матче? Да — 3.55, нет — 1.28. Гол в овертайме доступен за 4.90.

На два гола в исполнении «Интера» котировка — 1.77, на ИТМ1 (1.5) — 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Хьюстон Динамо»

В финале Открытого кубка США многое решит наличие или отсутствие Лионеля Месси. И пока все идет к тому, что аргентинец на поле не выйдет — 21 сентября он травмировался в игре против «Торонто» (4:0), а после не участвовал в матче с «Орландо Сити» (1:1). Менее чем за сутки до битвы с «Динамо» Лео не тренировался.

С Месси и без него «Интер» — совсем разные команды. Да, побеждать удается, но они приходят значительно тяжелее. В четырех играх в отсутствие лидера у «Майами» два выигрыша, ничья и крупное поражение от «Атланты» (2:5).

«Динамо» из 10 последних встреч проиграло только две, а в очном противостоянии с «Майами» забрало две победы. Просто так команда из Хьюстона в этот раз тоже не сдастся.

Рекомендуемая ставка: «Хьюстон» не проиграет в основное время за 1.85.

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