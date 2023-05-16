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16 мая, 16:15

«Интер» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 16 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» 16 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Интер» — «Милан».
Фото Global Look Press
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16 мая «Интер» и «Милан» схлестнутся в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Игра пройдет на домашнем для обеих команд стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — француз Клеман Тюрпен. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Первый раунд противостояния завершился в пользу «Интера» — 2:0.

Лига чемпионов. 1/2 финала
16 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение черно-синим: поставить на триумф команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.11, что составляет примерно 47% вероятности исхода. Выигрыш россонери доступен за 3.74 (25%), котировка на «мирный» результат — 3.39 (28%).

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Эксперты не видят «Милан» в финале ЛЧ. На проход красно-черных предложена гигантская котировка 10.50, на нерадзурри — мизерная: 1.04.

В последних восьми матчах «Интер» лишь однажды забил меньше двух мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.

Самый вероятный автор точного удара — форвард черно-синих Лаутаро Мартинес. Его меткий выстрел оценен в 2.55.

У «Интера» уже семь «сухих» поединков в текущей Лиге чемпионов — это новый рекорд клуба в этом турнире. На ноль в графе «пропущенные» у хозяев дан коэффициент 3.87.

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В шести предыдущих свиданиях соперники огорчали друг друга только раз — в пяти встречах нерадзурри побеждали всухую. Обмен точными выстрелами в полуфинале ЛЧ идет за 1.90, обратный рынок — за идентичные 1.91.

По версии Olimpbet, наиболее вероятный результат — ничья. На 1:1 доступен коэффициент 6.18.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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