Прогноз на матч серии А «Интер» — «Наполи» 17 марта 2024 года

17 марта в 29-м туре чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца». Арбитр Федерико Ла Пенна даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Интер». На успех хозяев предложен коэффициент 1.62, что соответствует 78% вероятности результата. Ничья доступна за 4.30 (15%), а триумф неаполитанцев — за 5.60 (7%).

Миланцы не проиграли в 9 из 11 очных встреч с «Наполи». На то, что парни Франческо Кальцоны остановят эту машину и не уступят (Х2), дали котировку 2.43.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13. На обмен голами можно поставить за 1.80, обратный рынок оценен в 2.02.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков из компании Winline, — 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Наполи»

Нерадзурри за последние девять встреч на своем поле пропустили всего два гола. А «Наполи» не получил больше одного мяча в 10 из 12 выездов в серии А. Правда, в гостях Хвича и компания не выиграли в шести из семи недавних поединков чемпионата Италии. А в противостоянии с «Интером» уступили в шести случаях из девяти, победив лишь однажды. Ждем непоражение миланцев с небольшим количеством результативных выстрелов.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.34.

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