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«Интер» — «Порту»: где смотреть матч Лиги чемпионов 22 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Где смотреть матч Лиги чемпионов «Интер» — «Порту» 22 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press
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22 февраля «Интер» и «Порту» сыграют первый матч противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды встретятся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Срджан Йованович из Сербии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Порту

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: на победу «нерадзурри» предложен коэффициент 1.74, что составляет приблизительно 56% вероятности. Успех «драконов» можно взять с котировкой 5.60 (17%). Ничья идет за меньшие 3.70 (27%).

Думаете, что соперники не определят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3700 рублей.

Эксперты считают португальцев очевидным аутсайдером матча на «Сан-Сиро». Но гости подошли к матчу 1/8 ЛЧ на фантастической серии из 22 матчей без поражений во всех турнирах. Рынок на то, что «драконы» не уступят и в предстоящей встрече, оценен в 2.17.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата матча намекают на серьезное преимущество хозяев:

• победа «Интера» 1:0 идет за 5.60;

• ничья 1:1 — за 6.70;

• успех «нерадзурри» 2:0 — за 6.90.

Игроки &laquo;Интера&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Удинезе&raquo;. «Интер» — «Порту»: прогноз на матч Лиги чемпионов 22 февраля 2023 года

Также вы можете сразу попробовать угадать победителя всего противостояния, который продолжит борьбу за трофей в четвертьфинале. Поставить на проход «Интера» можно за 1.55, на проход «драконов» — за 2.55.

Матч в Милане вряд ли порадует большим количеством голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок на забитые мячи от обеих команд можно оформить за 2.10, «обе забьют — нет» идет за 1.73.

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