12 декабря в Милане в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Реалом Сосьедад». Команды сразятся на арене «Сан-Сиро», стартовый свисток арбитра из Швейцарии Сандро Шерера прозвучит в 23.00 по московскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 22.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что в предстоящей встрече победит «Интер». На хозяев можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность прохода ставки — примерно 60%. Ничья доступна за 3.96 (25%), успех «Реала Сосьедад» — за 5.15 (15%).

На то, что гости не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87. «Верх» прошел в трех предыдущих матчах «Интера».

Вероятность гола Арсена Захаряна довольно низка — 7.20. Если будете ставить на автора гола, лучше выбрать Лаутаро Мартинеса за 2.08 или Маркуса Тюрама за 2.80.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:0 в пользу итальянцев — 6.58;

ничья 1:1 — 7.00;

0:0 — 7:12.

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