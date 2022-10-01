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1 октября, 15:15

«Интер» — «Рома»: где смотреть матч серии А 1 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Рома» 1 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

1 октября в чемпионате Италии состоится матч топ-команд — «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Рому». Игра восьмого тура начнется в 19.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Футбол 1» с 18.55 мск. Главный арбитр — Давиде Масса.

Италия. Серия А. 8-й тур
01 окт, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:2
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Интер» фаворитом встречи. На победу миланцев можно поставить с коэффициентом 2.05, что приблизительно 48% вероятности исхода. Успех «Ромы» и ничья доступны за одинаковые 3.70 (по 26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выигрыш в 3700 рублей, чистая прибыль составит 2700 рублей.

Считаете, что «Роме» по силам остановить такого противника? Вариант Х2 идет за 1.82.

Эксперты склоняются к тому, что матч получится результативным: на тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.82, на ТМ 2.5 — 2.05.

Также высока вероятность обмена голами, который оценен в 1.71. Обратный результат — в 2.14.

Если считаете, что гонку до двух забитых мячей выиграет «Интер», тогда возьмите этот вариант за 2.30. На «Рому» коэффициент — 3.70.

 
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Гол в первом тайме можно оформить за 1.34.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.70;

  • 1:0 в пользу «Интера» — за 7.90;

  • 2:1 на хозяев — за 8.20.

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ФК Рома
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