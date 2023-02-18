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«Интер» — «Удинезе»: где смотреть матч серии А 18 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Удинезе» 18 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press
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18 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Интер» схлестнется с «Удинезе». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск. Главный арбитр — Федерико Дионизи.

Италия. Серия А. 23-й тур
18 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Удинезе

Букмекеры считают «Интер» безусловным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44, вероятность такого исхода — примерно 69%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Удинезе» — за 7.60 (11%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 7600 рублей, а чистая прибыль составит 6600 рублей.

Матч первого круга завершился уверенной победой «Удинезе» со счетом 3:1. Вариант Х2 оценен в 2.90.

Три из четырех последних матчей между командами завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 предложено взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Только в одной встрече из пяти предыдущих с участием «Интера» состоялся обмен голами. Условие «обе забьют» идет за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.

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Лаутаро Мартинес забил 12 мячей в этом сезоне и делит второе место в гонке бомбардиров серии А с Адемолой Лукманом из «Аталанты». Результативный удар форварда «Интера» по воротам «Удинезе» доступен за 2.45.

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