Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Верона» 14 января 2023 года

14 января в 18-м туре серии А «Интер» сразится с «Вероной». Встреча команд состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 21.40 мск. Главным арбитром назначен Микаэль Фаббри.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что «Интер» легко заберет три очка. На победу миланского клуба можно поставить за 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 6.10 (16%), триумф «Вероны» оценен крупнейшими в линии 9.70 (9%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного успеха выплата составит 9700 рублей.

В 15 матчах «Верона» всего трижды зацепила очки у «Интера» — каждый раз играла вничью. Верите, что «мастифы» снова поставят фавориту подножку? Вариант Х2 предложен за 3.60.

Также вы можете подстраховать гостей либо улучшить коэффициент на хозяев: Ф2(+1.5) идет за 2.00, Ф1(-1.5) — за 1.87.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50. Из пяти последних матчей в трех случаях команды пробили «верх».

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за одинаковые 1.90.

Кто забьет за «Интер» в отсутствие Ромелу Лукаку? На точный удар Лаутаро и Джеко котировка — 2.20, на Мхитаряна — 3.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев: