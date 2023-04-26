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Сегодня, 16:15

«Интер» — «Ювентус»: где смотреть полуфинал Кубка Италии 26 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» 26 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Интер» — «Ювентус».
Фото Global Look Press
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26 апреля в ответном полуфинале Кубка Италии «Ювентус» приедет к «Интеру». Команды столкнутся на стадионе «Джузеппе Меацца» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Первая игра завершилась вничью — 1:1.

Италия. Кубок. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ювентус

У «Интера» больше шансов победить, по мнению букмекеров. На успех нерадзурри предложено ставить за 2.08, что соответствует приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.41 (28%), триумф туринцев — за 3.76 (25%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей принесет доход в 3760 рублей в случае благоприятного итога.

После обмена результативными выстрелами в первой схватке эксперты назвали нерадзурри наиболее вероятным претендентом на финал Кубка Италии. Победа хозяев в противостоянии доступна за 1.52. На то, что в финал пробьется «старая синьора», дана котировка 2.55.

«Интер» и «Юве» в очных матчах не оформили больше двух мячей в четырех из пяти прошедших очных столкновений. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75.

Команды не смогли обменяться уколами в трех из пяти предыдущих поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.92, обратный рынок — в 1.87.

Ромелу Лукаку оживился и в последних четырех играх отличился три раза. Мяч бельгийца в ворота «Юве» идет за 2.32.

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В двух встречах с нерадзурри в 2023 году «старая синьора» победила и оформила ничью. На то, что «Ювентус» не уступит снова, предложен коэффициент 1.77.

Наиболее вероятный счет в основное время, по версии букмекеров, 1:1. Поставить на него можно за 6.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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