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«Интер» — «Ювентус»: прогноз на полуфинал Кубка Италии 26 апреля 2023 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» 26 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Интер» — «Ювентус».
Фото Global Look Press
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26 апреля «Интер» и «Ювентус» сойдутся в ответном полуфинале Кубка Италии. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт». В первой игре соперники разошлись миром — 1:1.

Италия. Кубок. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ювентус

«Интер» — фаворит, по мнению букмекеров. Взять успех команды Симоне Индзаги предложено за 2.08, что соответствует приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.41 (28%), выигрыш туринцев — в 3.76 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3410 рублей, если оппоненты не выявят победителя в основное время.

После обмена результативными выстрелами в первой схватке эксперты назвали «нерадзурри» наиболее вероятным претендентом на финал Кубка Италии. Итоговый триумф хозяев в противостоянии доступен за 1.52. На то, что в финал пробьется «Старая синьора», дана котировка 2.55.

«Интер» и «Юве» в очных матчах не забили больше двух раз в четырех из пяти прошедших очных столкновений. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75.

Команды не смогли обменяться голами в трех из пяти предыдущих поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.92, обратный рынок — в 1.87.

В двух встречах с «нерадзурри» в 2023 году «Старая синьора» победила и оформила ничью. На то, что «Ювентус» опять не проиграет, представлен коэффициент 1.77.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Ювентус»

«Интер в этом сезоне будто вернулся в 2010-й и оседлал старый автобус. Только в восьми из 24 последних встреч «Интера» было забито три мяча и больше. Но в последних двух играх «нерадзурри» прорвало, и миланцы накидали шесть голов «Бенфике» (3:3) в Лиге чемпионов и аутсайдеру серии А «Эмполи» (3:0)

«Ювентус» тоже не феерит в этом сезоне. Из 25 поединков 2023 года лишь восемь пробили «верх» по результативным ударам. Да и в очных столкновениях с «Интером» туринцы редко дарят шоу. Например, в семи последних матчах команды не оформили больше двух мячей на двоих. Так что в решающей битве за выход в финал соперники вряд ли устроят перестрелку.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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