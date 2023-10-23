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23 октября, 18:15

«Интер» — «Зальцбург»: прогноз на матч Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Зальцбург» 24 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Хакан Чалханоглу.
Фото Global Look Press
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24 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Зальцбургом». Встреча на «Джузеппе Меацца» начнется в 19.45 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции в 19.30 мск. Обслужит игру бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье.

Лига чемпионов. Группа D
24 окт, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Зальцбург

«Интер» — безусловный фаворит предстоящей игры, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На его победу в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 1.30, это приблизительно 77% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.97 (17%), триумф «Зальцбурга» как наименее реальный идет за 10.0 (6%).

Верите, что австрийцы создадут сопернику проблемы? Условие Х2 идет за 3.70.

Общий тотал матча больше 2.5 доступен за 1.63. При этом ИТБ1 (2.5) можно оформить всего за 2.10.

На то, что соперники обменяются голами, котировка — 2.07. На то, что этого не произойдет, — 1.76.

«Зальцбург» не забил всего в трех из 13 последних матчей, но эксперты все равно не верят, что австрийцы отличатся в этот вторник. На гол гостей коэффициент — 1.88.

Лаутаро оформил в этом сезоне уже 12 голов. Если он снова поразит ворота, то сыграет ставка 1.63.

Хвича Кварацхелия (&laquo;Наполи&raquo;). «Унион» пока не добыл ни одной победы в группе. Разыгравшаяся атака «Наполи» не пожалеет дебютанта

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Зальцбург»

«Интер» пока не очень результативен в Лиге чемпионов (два мяча в двух матчах), но в чемпионате демонстрирует бешеную нацеленность на чужие ворота — отличился уже 24 раза в девяти турах. В потрясающей форме Лаутаро Мартинес, который отличился 12 раз во всех турнирах. Многое указывает на то, что дома миланцы будут агрессивны и с большой долей вероятности результативны.

Впрочем, «Зальцбург» за последние годы в еврокубках доказал, что способен противостоять самым грозным соперникам и забивать — проверено на «Баварии», «Ливерпуле» и остальных. Почему бы им не прошить и «Интер»?

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.63.

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