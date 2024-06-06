6 июня сборные Иордании и Таджикистана встретятся в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Поединок состоится на Международном стадионе Аммана и стартует в 20:30 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

По мнению аналитиков, у хозяев больше шансов на три очка: поставить на успех Иордании можно с коэффициентом 1.60, это около 58% вероятности. Победу «персидских львов» предложили с котировкой 5.70 (17%). Ничья доступна за 3.90 (25%).

В первом туре соперники разошлись миром (1:1). Верите, что Таджикистан снова не уступит? Это событие идет за 2.35.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.98. Вариант «обе забьют» оценен за 1.83, обратный рынок — за 1.97.

Триумф команды Хуссейна Аммуты с форой (-1) ждет вас за 2.00, Ф2(+1) выставили за 1.80.

Прогноз и ставка на матч Иордания — Таджикистан

«Персидские львы» в непростой ситуации: чтобы сохранить шансы на выход из группы, необходимо во что бы то ни стало набрать очки на Международном стадионе Аммана. В случае победы иорданцы гарантируют себе путевку в третий раунд квалификации. Учитывая, какая цена стоит на кону, вспышки результативности ждать не стоит. Тем более что последние поединки соперников получились упорными: четыре месяца назад коллектив Хуссейна Аммуты выиграл с минимальным счетом (1:0) в четвертьфинале Кубка Азии. А в ноябре команды встретились в Душанбе в первом туре отбора ЧМ-2026 и разошлись миром (1:1).

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.