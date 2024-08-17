«Ливерпуль» в первом туре АПЛ столкнется с «Ипсвичем», который только этим летом поднялся в высший дивизион из чемпионшипа. Игра на стадионе «Энфилд» начнется в 14.30 по московскому времени, главный арбитр — Тим Робинсон. В России легально не показывают премьер-лигу.

Букмекеры считают мерсисайдцев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.33, вероятность этого исхода — примерно 74%. Выигрыш команды Кирана Маккенны дан за 8.40 (10%), даже на ничью котировка заметно ниже — 6.00 (16%).

Вероятность того, что хозяева хотя бы не уступят, оценена в 3.50.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство красных:

• 2:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.80;

• 3:0 — за 8.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.78.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.70, опция «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Ипсвич» — «Ливерпуль»

Хозяева под руководством 38-летнего Маккенны оформили выход в АПЛ в первом же сезоне после промоушена в чемпионшип. «Трактористы» совершили летом несколько интересных трансферов, но глобально их состав все равно выглядит слабейшим в чемпионате. Вероятно, «Ливерпуль» сможет удачно стартовать против такого соперника. К тому же если вспомнить историю противостояния, то две последние встречи команд в премьер-лиге закончились разгромными победами мерсисайдцев — 5:0 и 6:0.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.83.