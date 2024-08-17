Прогнозы на спорт
Сегодня, 06:15
«Ливерпуль» в первом туре АПЛ столкнется с «Ипсвичем», который только этим летом поднялся в высший дивизион из чемпионшипа. Игра на стадионе «Энфилд» начнется в 14.30 по московскому времени, главный арбитр — Тим Робинсон. В России легально не показывают премьер-лигу.
Букмекеры считают мерсисайдцев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.33, вероятность этого исхода — примерно 74%. Выигрыш команды Кирана Маккенны дан за 8.40 (10%), даже на ничью котировка заметно ниже — 6.00 (16%).
Вероятность того, что хозяева хотя бы не уступят, оценена в 3.50.
Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство красных:
• 2:0 — за 7.20;
• 2:1 — за 7.80;
• 3:0 — за 8.40.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.78.
Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.70, опция «обе забьют — нет» идет за 2.10.
Хозяева под руководством 38-летнего Маккенны оформили выход в АПЛ в первом же сезоне после промоушена в чемпионшип. «Трактористы» совершили летом несколько интересных трансферов, но глобально их состав все равно выглядит слабейшим в чемпионате. Вероятно, «Ливерпуль» сможет удачно стартовать против такого соперника. К тому же если вспомнить историю противостояния, то две последние встречи команд в премьер-лиге закончились разгромными победами мерсисайдцев — 5:0 и 6:0.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.83.