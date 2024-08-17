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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Ипсвич» — «Ливерпуль»: Слот ярко начнет в Англии

Прогноз на матч АПЛ «Ипсвич» — «Ливерпуль» 17 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Арне Слот, главный тренер «Ливерпуля».
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» в первом туре АПЛ столкнется с «Ипсвичем», который только этим летом поднялся в высший дивизион из чемпионшипа. Игра на стадионе «Энфилд» начнется в 14.30 по московскому времени, главный арбитр — Тим Робинсон. В России легально не показывают премьер-лигу.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 14:30. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
Ливерпуль

Букмекеры считают мерсисайдцев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.33, вероятность этого исхода — примерно 74%. Выигрыш команды Кирана Маккенны дан за 8.40 (10%), даже на ничью котировка заметно ниже — 6.00 (16%).

Вероятность того, что хозяева хотя бы не уступят, оценена в 3.50.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка отражают превосходство красных:

• 2:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.80;

• 3:0 — за 8.40.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.78.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 1.70, опция «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге

Прогноз и ставка на матч «Ипсвич» — «Ливерпуль»

Хозяева под руководством 38-летнего Маккенны оформили выход в АПЛ в первом же сезоне после промоушена в чемпионшип. «Трактористы» совершили летом несколько интересных трансферов, но глобально их состав все равно выглядит слабейшим в чемпионате. Вероятно, «Ливерпуль» сможет удачно стартовать против такого соперника. К тому же если вспомнить историю противостояния, то две последние встречи команд в премьер-лиге закончились разгромными победами мерсисайдцев — 5:0 и 6:0.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.83.

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