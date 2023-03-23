23 марта сборная России впервые выйдет на поле в 2023 году. Команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Ираном. Игра состоится в Тегеране на стадионе Azadi Sport Complex. Начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 19.50 мск.

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу Ирана можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 3.35 (28%), ничья идет за близкие 3.30 (29%).

Ждете от сборной России третью ничью подряд? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3300 рублей.

В 2022-м Россия после отстранения от международных турниров провела три товарищеских матча и ни разу не проиграла (победа и две ничьих). Поставить на очередное непоражение россиян можно с коэффициентом 1.65. При этом с персами сборная встречалась два раза и однажды уступила.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.62, Ф2(0) — за 2.32;

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.90, Ф2(+1.5) — за 1.18.

Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65. В 2022-м Россия выступала не слишком ярко: два из трех товарищеских матчей завершились вообще без голов, еще в одной игре сборная победила 2:1.

Индивидуальный тотал россиян больше 1.5 мяча предложен за 3.35, ИТМ2 (1.5) — за 1.32. Эти рынки на Иран доступны с котировками 2.45 и 1.55 соответственно.

Вероятность увидеть голы сразу от обеих команд оценена в 1.97, вариант «обе забьют — нет» идет за чуть меньшие 1.85. В трех играх сборной России в 2022-м этот рынок зашел лишь однажды.

Также можете угадать итоговый счет матча. Например, минимальный успех хозяев 1:0 доступен за 7.00.