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Сегодня, 08:15

Ирландия — Франция: прогноз на матч квалификации Евро-2024 27 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Антуан Гризманн в матче против Нидерландов.
Фото Global Look Press
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27 марта Ирландия и Франция встретятся в рамках квалификации Евро-2024. Матч пройдет в Дублине на стадионе «Авива», португальский арбитр Артур Диаш даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России отборочный турнир показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
27 мар, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
Франция

Аналитики букмекерской компании OlimpbetI считают гостей серьезными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.48, что составляет около 66% вероятности. Успех ирландцев доступен с котировкой 8.50 (10%), ничья идет за 4.30 (22%).

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В XXI веке команды встречались пять раз: французы оформили три победы, еще две игры закончились вничью. Поставить на то, что в предстоящем матче «парни в зеленом» не уступят, можно за 2.65.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное превосходство Франции:

• успех гостей 1:0 идет за 6.50;

• победа 2:0 — тоже за 6.50;

• ничья 0:0 — за 8.50.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88. За последние пять очных матчей сборные лишь однажды пробили верх по забитым мячам.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года

Франция начала квалификацию с уверенного разгрома Нидерландов (4:0). Несмотря на отсутствие пропущенных мячей, «Трехцветные» позволили нанести сопернику 10 ударов (пять в створ) и привезли пенальти в компенсированное время. За весь же 2022 год французы лишь трижды сыграли на ноль — а это 15 матчей во всех турнирах. Ирландцы же за последние 11 игр во всех соревнованиях не отличились только дважды, а в последней встрече прихлопнули Латвию — 3:2.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (0.5) за 1.90.

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