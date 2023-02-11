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Сегодня, 17:15

Ислам Махачев — Алекс Волкановски: где смотреть бой UFC 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Ислам Махачев — Алекс Волкановски 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Ислам Махачев.
Фото Getty Images
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12 февраля на RAC Arena в городе Перт, Австралия, состоится титульный поединок с участием российского бойца Ислама Махачева. Его соперником в схватке за звание чемпиона в легком весе станет австралиец Александр Волкановски. Турнир UFC 284 стартует в 02.00 по московскому времени, бои основного карда — в 06.00 мск. Махачев и Волкановски выйдут в клетку приблизительно в 07.30 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Махачева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 1.17, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 65.0 (2%), успех Волкановски — за 5.50 (15%).

Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 5500 рублей, а чистая прибыль составит 4500 рублей.

На досрочный триумф Ислама предложена котировка — 1.30, выигрыш его соперника идет за 8.50.

Бой за чемпионский титул проходит в пятираундовом формате. Можете выбрать количество пятиминуток, которые пройдут спортсмены:

  • на два и более раунда можно поставить за 1.35, на ТМ 1.5 — за 3.20;

  • на ТБ 2.5 — за 1.65, на ТМ 2.5 — за 2.24;

  • на ТБ 3.5 — за 2.08, на ТМ 3.5 — за 1.75;

  • на максимум раундов — за 2.91, на ТМ 4.5 — за 1.41.

Последние пять поединков в UFC Махачев выиграл досрочно: четырежды сдачей и один раз техническим нокаутом. На его успех в бою с Волкановски болевым, удушающим или добровольной сдачей предложено поставить за 1.85. На триумф КО/ТКО/дисквалификацией — за 5.50.

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У австралийца те же условия доступны за 30.0 и 10.0 соответственно.

На то, что бой завершится в стартовые 60 секунд первого раунда, котировка — 20.0.

Считаете, что один из спортсменов ткнет сопернику в глаз и поединок будет остановлен? На это можно поставить за 5.00.

Прогнозы на спорт
Ислам Махачев
UFC
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