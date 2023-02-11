Ислам Махачев.

Прогнозы на спорт
Сегодня, 17:15
12 февраля на RAC Arena в городе Перт, Австралия, состоится титульный поединок с участием российского бойца Ислама Махачева. Его соперником в схватке за звание чемпиона в легком весе станет австралиец Александр Волкановски. Турнир UFC 284 стартует в 02.00 по московскому времени, бои основного карда — в 06.00 мск. Махачев и Волкановски выйдут в клетку приблизительно в 07.30 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Махачева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 1.17, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 65.0 (2%), успех Волкановски — за 5.50 (15%).
Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 5500 рублей, а чистая прибыль составит 4500 рублей.
На досрочный триумф Ислама предложена котировка — 1.30, выигрыш его соперника идет за 8.50.
Бой за чемпионский титул проходит в пятираундовом формате. Можете выбрать количество пятиминуток, которые пройдут спортсмены:
на два и более раунда можно поставить за 1.35, на ТМ 1.5 — за 3.20;
Последние пять поединков в UFC Махачев выиграл досрочно: четырежды сдачей и один раз техническим нокаутом. На его успех в бою с Волкановски болевым, удушающим или добровольной сдачей предложено поставить за 1.85. На триумф КО/ТКО/дисквалификацией — за 5.50.
У австралийца те же условия доступны за 30.0 и 10.0 соответственно.
На то, что бой завершится в стартовые 60 секунд первого раунда, котировка — 20.0.
Считаете, что один из спортсменов ткнет сопернику в глаз и поединок будет остановлен? На это можно поставить за 5.00.