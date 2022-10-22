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Сегодня, 19:15

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: где смотреть бой UFC 22 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Ислам Махачев — Чарльз Оливейра 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Чарльз Оливейра.
Фото Getty Images

Поединок между представителями России и Бразилии за титул в легком весе пройдет 22 октября в Абу-Даби на «Этихад Арене» и начнется после 22.00 по московскому времени — в 21.00 стартует основной кард. Посмотреть бой Махачева с Оливейрой можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Боец».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Махачева фаворитом поединка. На победу представителя России можно поставить с коэффициентом 1.40, что приблизительно 71% вероятности исхода. На то, что Оливейра вернет потерянный титул, котировка — 3.20 (28%). Ничья оценена вечно громадными 69.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на бразильца в случае его победы принесет выигрыш в 3200 рублей, чистая прибыль составит 2200 рублей.

Эксперты не сомневаются, что пятираундовый бой завершится досрочно, котировка — 1.22. Такой успех Махачева идет за 1.64, Оливейры — за 3.10.

Если считаете, что спортсмены пройдут весь путь и упадут в объятия судей, возьмите победу решением за 4.29.

На тотал 1.5 раунда коэффициент — 1.66, на ТБ 2.5 — 2.40, на ТБ 3.5 — 3.21, на ТБ 4.5 — 3.96.

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Каким способом будет выигран бой Махачевым? Болевой, удушающий, добровольная сдача — 2.45, нокаут, технический нокаут или дисквалификация — 4.60.

Можете рискнуть и взять вариант «с одного из бойцов будет снято очко», коэффициент — 15.0.

Прогнозы на спорт
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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Петр Ян — Шон О'Мэлли: где смотреть бой UFC 22 октября 2022 года онлайн в прямом эфире