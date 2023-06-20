20 июня сборная Португалии проведет второй за три дня матч квалификации чемпионата Европы 2024 года. На этот раз соперником Роналду и компании станет Исландия. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Португалию безальтернативным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.69 (17%), успех Исландии — за 10.25 (8%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 5690 рублей.

Считаете, что дома Исландия составит конкуренцию фавориту? Вариант 1Х оценен в 3.58.

Можете подстраховать хозяев или увеличить коэффициент на фаворита с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.96, Ф2(-1.5) — за 1.87.

Приятная котировка выставлена на тотал больше 2.5 мяча — 1.65. В трех первых играх отбора с участием Португалии прошел «верх».

Пенальти оценен в 2.70. В двух встречах из трех Роналду и Леау били с точки.

Прогноз и ставка на матч Исландия — Португалия

Сборная Португалии уверенно движется к победе в своей отборочной группе. В первых трех турах европейские бразильцы набрали максимальные девять очков и забили 13 мячей при нуле пропущенных. Правда, в соперниках были сладкие для топовых сборных Люксембург, Лихтенштейн и чуть более грозная Босния.

Исландия потенциально не хуже боснийцев, но при этом в первом туре проиграла им 0:3. А еще уступила пару дней назад Словакии (1:2). С такими результатами в матчах с прямыми конкурентами рассчитывать на выход в финальную часть нет смысла. Как и нет смысла при нынешней игре мечтать о набранных очках против пылающей и очень яркой Португалии.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.76.

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