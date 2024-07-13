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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Испания — Англия: «Красная фурия» воспользуется слабыми точками англичан

Прогноз на финал чемпионата Европы Испания — Англия 14 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Хесус Навас и Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press
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Чемпионат Европы завершится 14 июля — в этот день пройдет финал между Испанией и Англией. Матч на Олимпийском стадионе в Берлине начнется в 22.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Англия

По мнению букмекеров, ближе к победе находятся испанцы: триумф «Красной фурии» в основное время предложен с котировкой 2.55, вероятность этого исхода — приблизительно 38%. Успех «Трех львов» можно взять за 3.55 (27%), даже ничья идет за меньшие 2.80 (35%).

На то, что трофей достанется Испании, коэффициент — 1.70. Этот рынок на Англию дан за 2.26.

Три наиболее возможных, по оценкам экспертов, результата финала выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 4.70;

• 0:0 — за 5.40;

• победа Испании 1:0 — за 5.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.70, ТМ 2.5 — за 1.50.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с котировкой 2.10, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.77.

Джуд Беллингем (сборная Англии). Испания — маэстро атакующего футбола, Англия — королева камбэков. Финал Евро получится очень ярким

Прогноз и ставка на матч Испания — Англия

«Красная фурия» обладает одной из лучших атак на турнире: в среднем за игру заколачивает 2,17 гола, а за звание лучшего бомбардира борется их футболист Дани Ольмо (три мяча). В четырех из шести матчей Евро испанцы отличались уже в первом тайме. Три из четырех пропущенных Англии случились как раз в первой половине матча. Впрочем, она отыгрывалась в каждой встрече плей-офф.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 первого тайма (0.5) за 2.67.

Евро-2024
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