«Думаю, голы мы увидим, но не больше двух». Бурунов оставил прогноз на финал Евро-2024

14 июля сборные Испании и Англии сыграют в финале чемпионата Европы. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени. Прогноз на игру, которая пройдет в Берлине, дал известный актер и амбассадор FONBET Сергей Бурунов.

В какой форме Испания

Испания — самая результативная команда Евро-2024. В шести матчах она забила 13 мячей, ни разу не уйдя с поля без гола. Только Германии удалось не дать себя обыграть в основное время, однако хозяева чемпионата Европы не дотерпели до серии пенальти (1:2, доп. вр.). В активе испанцев 21 голевой момент, 17,7 удара по воротам и 6,3 удара в створ за игру, а также в среднем 57,3% владения мячом.

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Даже на родине не ожидали, что «Красная фурия» сумеет добраться до финала. Казалось, что сборная находится на этапе перестройки, которая завершится к ЧМ-2026. Но Луис де ла Фуэнте проделал огромную работу, чтобы Испания добралась до решающего матча, пройдя на своем пути Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию. С финалистами ЧМ-2022 удалось справиться даже без двух дисквалифицированных защитников — Дани Карвахаля и Робина Ле Нормана, которые будут доступны в финале. Лучший бомбардир команды с тремя мячами — Дани Ольмо.

В какой форме Англия

Эксперты изначально считали англичан главными фаворитами Евро-2024, однако невзрачная игра на групповом этапе заставила сомневаться относительно чемпионских перспектив команды. 1:0 с Сербией, 1:1 с Данией и 0:0 со Словенией не вызывали восторга. В 1/8 финала против Словакии спастись удалось только на 94-й минуте (2:1, доп. вр.), в 1/4 финала против Швейцарии — на 80-й минуте (1:1, 5:3 по пенальти), в 1/2 финала против Нидерландов решающий мяч был забит на 91-й минуте (2:1).

Ни в одном матче турнира «Трем львам» не удалось выиграть с разницей больше чем в один гол. Зато они показали себя настоящими королями концовок, забив четыре мяча после 75-й минуты. Во многом благодаря заменам Гарета Саутгейта. Каждый раз героем становился новый игрок: Джуд Беллингем, Харри Кейн, Букайо Сака, Олли Уоткинс. Англия еще и лидер Евро-2024 по попаданиям в каркас ворот (четыре). Как и испанцы, англичане за весь турнир ни разу не пропустили больше одного мяча за матч. Лучший бомбардир с тремя мячами — Кейн.

Испания — Англия: статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в 2018 году, когда в рамках группового этапа Лиги наций обменялись гостевыми победами — 2:1 в пользу Испании, 3:2 в пользу Англии. В четвертьфинале Евро-1996 сильнее оказались англичане (0:0, 4:2 по пенальти).

Прогноз Сергея Бурунова на матч Испания — Англия 14 июля

«Нас ждет жаркий и напряженный финал Евро! Если Испания забьет первой, Англии придется играть в футбол и раскрыть все силы, чтобы сравнять счет в основное время. Если первыми забьют англичане, испанцы покажут свой атакующий максимум, чтобы сдвинуть запаркованный даблдекер. Думаю, голы мы увидим, но не больше двух», — заявил Бурунов.

В букмекерской компании FONBET на 1 или 2 мяча в финале Евро можно поставить с коэффициентом 1.95.

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