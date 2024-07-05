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Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Испания — Германия: где смотреть матч 1/4 финала чемпионата Европы 5 июля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/4 финала чемпионата Европы Испания — Германия 5 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки сборной Испании в матче с Грузией.
Фото Global Look Press
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Два главных фаворита Евро Испания и Германия сойдутся уже в четвертьфинале турнира. Игра пройдет 5 июля на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте. Английский арбитр Энтони Тейлор даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 18:00 мск.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
Германия

По мнению букмекеров, в паре нет явного фаворита: успех «красной фурии» в основное время можно взять с коэффициентом 2.75, что около 35% вероятности. Выигрыш подопечных Юлиана Нагельсманна идет за 2.85 (34%), котировка на ничью — 3.20 (31%).

Проход Испании в следующий раунд оценен в 1.89, этот рынок на Германию идет за 1.96.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.00;

• победа Испании 1:0 — за 7.40;

• успех Германии 1:0 — за 7.60.

Джамал Мусиала, сборная Германии. Испания — Германия: Мусиала и Руис зажгут в предварительном финале Евро

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» дан за 1.74, противоположный вариант доступен за 2.14.

Условие «Испания не проиграет в основное время и обе забьют» доступно с котировкой 1.97.

Евро-2024
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