Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Испания — Германия: Мусиала и Руис зажгут в предварительном финале Евро

Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата Европы Испания — Германия 5 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Джамал Мусиала, сборная Германии.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Самая горячая четвертьфинальная пара Евро — Испания и Германия. 5 июля команды схлестнутся на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте, стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора из Англии прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18:00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Испания
Германия

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу Испании в основное время можно с коэффициентом 2.75, что составляет примерно 35% вероятности. Успех бундестим доступен за чуть большие 2.85 (34%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.20 (31%).

Проход «красной фурии» в следующий раунд оценен в 1.89, этот рынок на Германию идет за 1.96.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.00;

• победа Испании 1:0 — за 7.40;

• успех Германии 1:0 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» дан за 1.74, противоположный вариант доступен за 2.14.

Нико Уильямс. Испания против Германии — досрочный финал Евро? Команды де ла Фуэнте и Нагельсманна шикарны на фоне остальных серых топов

Прогноз и ставка на матч Испания — Германия

Испания и Германия — две самые результативные команды Евро с девятью и 10 забитыми мячами соответственно. По данным Opta, это два главных фаворита — поэтому стоит ждать бескомпромиссную игру. Также в числе самых результативных игроков турнира располагаются представители обеих сборных. Джамал Мусиала с тремя голами делит первое место в списке бомбардиров, Фабиан Руис с 2+2 — верхнюю строчку в зачете по «гол+пас».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.

Евро-2024
0
Читайте также
Невролог рассказала об опасных последствиях перегрева в жару
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
Директор службы безопасности и разведки Канады ушел в отставку
В Техасе четыре человека пострадали в результате нападения акулы
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Кентен Алис — Карен Хачанов: россиянин поставит француза на место