Самая горячая четвертьфинальная пара Евро — Испания и Германия. 5 июля команды схлестнутся на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте, стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора из Англии прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18:00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры не выявили однозначного фаворита: поставить на победу Испании в основное время можно с коэффициентом 2.75, что составляет примерно 35% вероятности. Успех бундестим доступен за чуть большие 2.85 (34%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.20 (31%).

Проход «красной фурии» в следующий раунд оценен в 1.89, этот рынок на Германию идет за 1.96.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата поединка отражают примерно равные шансы команд:

• 1:1 — за 5.00;

• победа Испании 1:0 — за 7.40;

• успех Германии 1:0 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.77.

Рынок «обе забьют» дан за 1.74, противоположный вариант доступен за 2.14.

Прогноз и ставка на матч Испания — Германия

Испания и Германия — две самые результативные команды Евро с девятью и 10 забитыми мячами соответственно. По данным Opta, это два главных фаворита — поэтому стоит ждать бескомпромиссную игру. Также в числе самых результативных игроков турнира располагаются представители обеих сборных. Джамал Мусиала с тремя голами делит первое место в списке бомбардиров, Фабиан Руис с 2+2 — верхнюю строчку в зачете по «гол+пас».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.