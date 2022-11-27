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Испания — Германия: прогноз на матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Испания — Германия 27 ноября 2022 года
Артем Белинин
Сборная Испании.
Фото Global Look Press
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27 ноября на групповом этапе состоится топ-встреча — сыграют сборные Испании и Германии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа E
27 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Испания
Германия

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами испанцев. Поставить на них можно за 2.42, это примерно 42% вероятности. Победу немцев оценили в 3.10 (31%), ничья доступна за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на викторию бундестим в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что немцы не уступят в такой топ-игре, оформите ставку за 1.63.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.74, Ф2(0) — за 2.22.

Испанцы в первом матче разгромили соперников со счетом 7:0, в матче немцев тоже прошел голевой «верх». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.

Эксперты не сомневаются, что топовые сборные устроят обмен голами: такой вариант доступен за 1.72.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.

Томас Мюллер в&nbsp;матче с&nbsp;Японией. Испания — Германия: Мюллер и Нойер пролетят мимо плей-офф на втором ЧМ подряд?

Прогноз и ставка на матч Испания — Германия

В XXI веке команды встречались восемь раз: четыре раза победила Испания, еще два — Германия. В половине случаев сборные обменивались голами. Подобного результата можно ожидать и в этом матче — немцам очень нужно забить, а испанцы просто не умеют иначе, ведь «Фурия роха» огорчает соперника уже 22 матча подряд.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

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Хорватия — Канада: где смотреть матч чемпионата мира 27 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире