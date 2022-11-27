Прогноз на матч чемпионата мира Испания — Германия 27 ноября 2022 года

27 ноября на групповом этапе состоится топ-встреча — сыграют сборные Испании и Германии. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами испанцев. Поставить на них можно за 2.42, это примерно 42% вероятности. Победу немцев оценили в 3.10 (31%), ничья доступна за 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на викторию бундестим в случае успеха выплата составит 3100 рублей.

Если считаете, что немцы не уступят в такой топ-игре, оформите ставку за 1.63.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.74, Ф2(0) — за 2.22.

Испанцы в первом матче разгромили соперников со счетом 7:0, в матче немцев тоже прошел голевой «верх». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.

Эксперты не сомневаются, что топовые сборные устроят обмен голами: такой вариант доступен за 1.72.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч Испания — Германия

В XXI веке команды встречались восемь раз: четыре раза победила Испания, еще два — Германия. В половине случаев сборные обменивались голами. Подобного результата можно ожидать и в этом матче — немцам очень нужно забить, а испанцы просто не умеют иначе, ведь «Фурия роха» огорчает соперника уже 22 матча подряд.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.