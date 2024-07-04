Нагучев верит в веселый футбол в четвертьфинале между Испанией и Германией

5 июля в 19.00 по московскому времени в 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании сыграет со сборной Германии. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме Испания

Испания блестяще выступает на текущем чемпионате Европы. На групповой стадии турнира «Красная фурия» стала единственной командой, которая одержала три победы. Подопечные Луиса де ла Фуэнте всухую обыграли Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). Впечатляюще испанцы начали и плей-офф — в 1/8 финала разгромили Грузию (4:1).

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На Евро-2024 сборная Испании отлично проявляет себя в атаке — в четырех матчах в общей сложности забила девять голов. При этом наиболее результативно «Красная фурия» сыграла в последней встрече с Грузией. Впрочем, начало этого поединка получилось довольно обескураживающим для испанцев, ведь на 18-й минуте защитник команды Робен Ле Норман отправил мяч в свои ворота. Однако это только разозлило Испанию, которая в дальнейшем забила четыре гола. Этот матч превосходно провели Нико Уильямс и Фабиан Руис, записавшие на свой счет по голу и ассисту. Также в составе «Красной фурии» забитыми мячами отметились Родри и Дани Ольмо.

В какой форме Германия

Германия уверенно играет на домашнем чемпионате Европы. В стартовой встрече группового этапа немцы не оставили шансов Шотландии (5:1), после чего победили Венгрию (2:0) и разошлись миром со Швейцарией (1:1). Набрав семь очков в трех турах, подопечные Юлиана Нагельсманна финишировали на первой позиции в группе A. В свою очередь, в 1/8 финала «Бундестим» взяла верх над Данией (2:0).

Сборная Германии стала самой результативной командой группового этапа Евро-2024 (восемь мячей). Еще дважды немцы отличились в матче 1/8 финала против Дании. В этой игре Германия вышла вперед в начале второго тайма благодаря голу Кая Хаверца с пенальти. Удвоить преимущество «Бундестим» удалось Джамалу Мусиале, который прекрасно проводит чемпионат Европы и с тремя мячами делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира. До этого атакующий полузащитник «Баварии» поразил ворота Шотландии и Венгрии.

Испания — Германия: статистика личных встреч

Очные противостояния Испании и Германии проходят в равной борьбе. В пяти предыдущих матчах они одержали по одной победе при трех ничьих. В 2020 году команды встречались в рамках Лиги наций. Тогда в первом поединке в Штутгарте была зафиксирована ничья (1:1), а ответная игра в Севилье завершилась сокрушительной победой Испании (6:0). После этого оппоненты разошлись миром на групповом этапе ЧМ-2022 (1:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч Испания — Германия 5 июля

«Думаю, в матче Испания — Германия будет открытый футбол, так как на Евро-2024 обе сборные играют очень весело. В связи с этим достаточно высока вероятность того, что в предстоящей встрече мы увидим много ударов по воротам. Мне кажется, что ставка на общий тотал ударов больше 25,5 вполне может сыграть. Кроме того, можно поставить на ауты. «Низ» по тоталу аутов работает безотказно в матчах команд, которые великолепно владеют мячом. Так что во встрече Испании и Германии ставка на тотал аутов меньше 32,5 будет железным вариантом. На это дают коэффициент 1.64», — считает Нагучев.

В букмекерской компании FONBET на «тотал ударов по воротам больше 25,5» можно поставить с коэффициентом 2.17.

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