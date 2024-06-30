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Испания — Грузия: где смотреть матч чемпионата Европы 30 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Испания — Грузия 30 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Нико Уильямс, сборная Испании.
Фото Global Look Press
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Грузия проникла в плей-офф на дебютном Евро в истории и теперь в 1/8 финала сойдется с грозной Испанией. Игра на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне состоится 30 июня в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — француз Франсуа Летексье. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. 1/8 финала
30 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Испания
Грузия

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение «Красной фурии»: ее победа в основное время идет с коэффициентом 1.20, что приблизительно 83% вероятности. Успех подопечных Вилли Саньоля доступен за 17.0 (4%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья дана за 6.80 (13%).

Попадание «Красной фурии» в восьмерку сильнейших практически не вызывает сомнений: поставить на это можно с котировкой 1.07. Квалификация Грузии идет за 9.00.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка показывают огромное превосходство подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 2:0 — за 5.50;

• 3:0 — за 6.50;

• 1:0 — за 7.00.

Жорж Микаутадзе. Испания — Грузия: Микаутадзе и Хвича удивят «Красную фурию»

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок «обе забьют» дан за 2.55, противоположный вариант оценен в 1.53.

Условие, при котором отличится лишь одна из сборных, предложено с котировкой 1.70.

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Евро-2024
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