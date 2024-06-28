Адамян не считает, что Грузия не станет мешком для битья в 1/8 финала Евро

30 июня в 22.00 по московскому времени в 1/8 финала Евро-2024 сборная Испании сыграет со сборной Грузии. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме Испания

Сборная Испании отлично выступила на групповом этапе Евро-2024. В первом матче на турнире «Красная фурия» разгромила Хорватию (3:0). После этого подопечные Луиса де ла Фуэнте взяли верх над Италией (1:0) и Албанией (1:0). Не потеряв ни одного очка в трех турах, испанцы финишировали на первой позиции в группе B.

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На текущем чемпионате Европы Испания является единственной командой, не пропустившей ни одного гола. Показательной получилась встреча с Италией, в которой «Красная фурия» допустила лишь один удар в створ своих ворот. К тому же в этой игре испанцы создавали много опасных моментов, но при этом ограничились одним мячом. Да и тот в свои ворота забил защитник итальянцев Риккардо Калафьори. В следующем матче против Албании Испания отличилась уже на 13-й минуте — с передачи Дани Ольмо гол забил Ферран Торрес. Впрочем, быстро поведя в счете, «Красная фурия» сбавила обороты и больше не смогла поразить ворота албанцев.

В какой форме Грузия

Выступление сборной Грузии на первом для себя чемпионате Европы уже можно признать успешным. В стартовой встрече турнира «Крестоносцы» потерпели поражение от Турции (1:3), но затем набрали очки в двух матчах подряд. Вслед за ничьей с Чехией (1:1) подопечные Вилли Саньоля одержали сенсационную победу над Португалией (2:0) и вышли в плей-офф с третьего места группы F.

На Евро-2024 грузины достойно смотрятся в нападении — в трех встречах они забили четыре мяча. Для сравнения, Италия на групповой стадии отметилась тремя голами, а Англия и Франция отличились по два раза. В составе сборной Грузии выше всяких похвал проявляет себя нападающий Жорж Микаутадзе, лидирующий на Евро по системе «гол+пас» (три гола и ассист). В последнем матче против Португалии он реализовал пенальти и отдал результативную передачу на Хвичу Кварацхелию. Нельзя не отметить и игру голкипера Георгия Мамардашвили, повторившего рекорд по количеству сейвов в истории групповых этапов чемпионата Европы (21).

Испания — Грузия: статистика личных встреч

Очные противостояния команд проходят с большим преимуществом Испании. В семи матчах «Красная фурия» одержала шесть побед при одном поражении. Единственный раз грузины обыграли испанцев в товарищеской встрече в 2016 году. После этого Испания по два раза победила в отборочных турнирах к ЧМ-2022 (2:1 и 4:0) и Евро-2024 (7:1 и 3:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч Испания — Грузия 30 июня

«Испания уверенно преодолела групповой этап Евро, став единственной командой, которая одержала три победы. Однако я не думаю, что встреча с Грузией станет легкой прогулкой для испанцев. В последнем матче против Португалии грузины показали, что совершенно не боятся авторитетов. Не исключено, что снова блеснет Мамардашвили, претендующий на звание лучшего голкипера турнира. Тем более что нападающие сборной Испании знакомы ему по выступлению в ла лиге. К тому же в двух последних играх испанцы не лучшим образом действовали в завершении атак. Так что я предлагаю поставить на победу Грузии с форой (+2). Такая ставка прошла в двух из трех матчей грузин на Евро-2024, еще в одном случае состоялся возврат», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на победу Грузии с форой (+2) можно поставить с коэффициентом 1.72.

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