Сенсационная Грузия в 1/8 финала Евро-2024 встретится с одним из фаворитов турнира Испанией. Игра пройдет 30 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне, начало — в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Франсуа Летексье из Франции. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании FONBET не сомневаются в победе Испании: ее успех в основное время доступен с котировкой 1.20, что составляет примерно 83% вероятности. Выигрыш «Крестоносцев» можно взять за огромные 17.0 (4%), коэффициент на «мирный» результат — 6.80 (13%).

Проход «Красной фурии» в следующий раунд практически не вызывает сомнений: поставить на это можно с котировкой 1.07. Квалификация Грузии идет за 9.00.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исхода поединка показывают огромное превосходство подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 2:0 — за 5.50;

• 3:0 — за 6.50;

• 1:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

Рынок «обе забьют» дан за 2.55, противоположный вариант оценен в 1.53.

Прогноз и ставка на матч Испания — Грузия

Шансы грузин против Испании выглядят крайне сомнительными. Но все же есть вера в забитый мяч от них: в их составе выступает лучший бомбардир и лидер топа «гол + пас» турнира Жорж Микаутадзе (3+1), плюс дебютный мяч на Евро наконец вонзил Хвича Кварацхелия. Команды встречались в квалификационном турнире — «Красная фурия» дважды обыграла соперника, но «Крестоносцы» в обеих играх отличились (1:7 и 1:3). Вдобавок Грузия забила в каждом матче Евро — Португалии вонзила вообще два (2:0).

Рекомендуемая ставка: Грузия забьет за 2.45.

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