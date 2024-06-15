15 июня на чемпионате Европы сойдутся топ-сборные — Испания и Хорватия. Команды вместе с Италией и Албанией попали в группу B. Игра пройдет в Берлине на «Олимпиаштадионе» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер из Англии. Прямую трансляцию покажет телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.00 мск.

Букмекеры считают, что у «красной фурии» больше шансов на победу: этот рынок предложен с котировкой 1.95, что составляет примерно 51% вероятности. Выигрыш хорватов можно взять за 4.30 (22%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.50 (27%).

Поставить на то, что после 90 минут хорваты не уступят, можно с коэффициентом 1.93.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи подчеркивают преимущество подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.80;

• 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75.

Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.95, обратная опция дана за 1.90.

Комбинированный вариант на непоражение Испании и тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.75.