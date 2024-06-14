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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Испания — Хорватия: команды подарили один из лучших матчей прошлого Евро

Прогноз на матч чемпионата Европы Испания — Хорватия 15 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Лука Модрич (сборная Хорватии).
Фото Getty Images
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15 июня пройдет один из центральных матчей первого тура группового этапа Евро-2024. На «Олимпиаштадионе» в Берлине сойдутся команды из квартета B — Испания и Хорватия. Также с ними за выход в плей-офф будут соперничать Италия и Албания. Стартовый свисток английского рефери Майкла Оливера прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.00 мск.

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
Хорватия

Букмекеры отдали предпочтение «Красной фурии»: поставить на нее можно за 1.95, что примерно 51% вероятности. Успех подопечных Златко Далича дан за 4.30 (22%), с чуть меньшей котировкой 3.50 (27%) предложен ничейный результат.

Команды подарили один из самых ярких матчей прошлого Евро: 3:3 в основное время в 1/8 финала и еще два мяча от Испании в овертайме (5:3). Поставить на то, что после 90 минут хорваты вновь как минимум не уступят, можно с коэффициентом 1.93.

Правда, три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи подчеркивают преимущество подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 1:1 — за 5.60;

• 1:0 — за 5.80;

• 2:0 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75.

Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.95, обратная опция дана за 1.90.

Доминик Собослаи (сборная Венгрии). Матч Венгрии и Швейцарии будет веселее, чем кажется. Собослаи и Амдуни заставят фанатов вздрогнуть

Прогноз и ставка на матч Испания — Хорватия

Матч команд на прошлом Евро получился по-настоящему реактивным — Испания победила 5:3 в овертайме. Высокая результативность была и в других очных встречах сборных: в четырех из последних пяти во всех турнирах они заколачивали минимум три мяча на двоих. К тому же соперники отлично провели июньские товарищеские поединки. Испания оформила две победы с общим счетом 10:1, Хорватия — с общим счетом 5:1.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

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