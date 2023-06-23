Совсем недавно взрослые Испания и Хорватия встречались в финале Лиги наций, а 24 июня команды в возрасте до 21 года столкнутся на групповом этапе молодежного чемпионата Европы. Матч пройдет на стадионе «Гиулешти» в Бухаресте. Стартовый свисток голландского рефери Алларда Линдхаута прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают испанцев серьезными фаворитами: поставить на их выигрыш можно с коэффициентом 1.50, что составляет около 65% вероятности. Триумф «шашечных» предложен за 6.40 (14%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Котировка на ничью — 4.50 (21%).

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Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния отражают серьезное превосходство испанцев:

• 2:0 идут за 6.53;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.44.

Аналитики ожидают яркую встречу: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.15. Обе команды обладают неплохими исполнителями в группе атаки: за «красную фурию» выступают Абель Руис, Серхио Камелло и другие. За «шашечных» — Мартин Батурина, Дион Беле, Габриэль Видович и еще несколько качественных игроков.

Ставка на обмен забитыми мячами предложена за 1.86, обратный рынок можно взять за 1.93.

Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Испания — Хорватия

Испания привезла один из сильнейших составов, который включил в себя игроков «Ман Сити», «Лацио», «Барселоны» и кучи клубов из ла лиги. В первом туре «красная фурия» уже показала мощь — разгромила Румынию (3:0). Хорватия же уступила Украине (0:2), хотя по игре не выглядела намного слабее. Также в команде есть несколько очень талантливых атакующих футболистов, например, Мартин Батурина и Габриэль Видович.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.

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