20 июня Испания и Италия встретятся во втором туре группового этапа Евро-2024. Сборные возглавляют квартет В, куда также попали Албания и Хорватия. Игра пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит словенский судья Славко Винчич. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является Испания: поставить на победу коллектива Луиса де ла Фуэнте можно с коэффициентом 2.15, это приблизительно 43% вероятности. Триумф «скуадры адзурры» предложили за 3.90 (26%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 3.25 (31%).

Выигрыш «красной фурии» с форой (0) оценили в 1.50. Котировка на Ф2(0) — 2.65.

Тотал больше 2.5 мяча на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.70.

Рынок на обмен голами представлен за 1.90. На «обе забьют — нет» дали 1.93.

В первом туре испанцы разгромили Хорватию (3:0) и не пропустили. Еще один «сухарь» в их исполнении можно взять за 2.55.

Два наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча указывают на ничью или минимальную победу «красной фурии»: