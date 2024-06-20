20 июня во втором туре группового этапа Евро-2024 сыграют лидеры квартета В — Испания и Италия. Встреча состоится на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене. Словенский судья Славко Винчич даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21:45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики склоняются к победе «красной фурии»: коэффициент на этот исход — 2.15, что составляет примерно 43% вероятности. Раздел очков доступен за 3.25 (31%), выигрыш Италии — за 3.90 (26%).

«Скуадра адзурра» не уступила испанцам на двух Евро подряд: ничья с триумфом по пенальти (1:1, 4:2) в полуфинале в 2021-м и успех в 1/8 финала в 2016-м (2:0). Непоражение команды Лучано Спаллетти оценили в 1.70.

Обмен результативными попаданиями идет за 1.90, обратный рынок — за 1.93.

Тотал больше 2.5 гола дали за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.70.

На то, что парни Луиса де ла Фуэнте забьют больше 1.5 мяча, предложили котировку 2.30. В первом туре они разгромили Хорватию (3:0).

Прогноз и ставка на матч Испания — Италия

Испания против Италии — уже почти классика Евро: соперники встречались на четырех последних континентальных турнирах, в 2012-м даже дважды. У каждой из сборных по одной победе в основное время. По разу они добивались успеха в серии пенальти и проигрывали. Еще один поединок завершился вничью без определения сильнейшего, поскольку прошел на групповом этапе.

При этом команды обменялись голами только в двух из пяти матчей на чемпионатах Европы в XXI веке. Новый раунд противостояния почти наверняка переломит эту статистику, ведь на «Фельтинс-Арене» столкнутся одни из самых ярких и эффективных атак Евро-2024. В первом туре «красная фурия» перемолола Хорватию (3:0), «скуадра адзурра» справилась с Албанией (2:1). Игра обещает интересную тактическую дуэль Луиса де ла Фуэнте и Лучано Спаллетти, а с такими исполнителями, как Альваро Мората, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Федерико Кьеза, Николо Барелла и Джанлука Скамакка, она просто не может закончиться «сухарем» для одного из коллективов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.