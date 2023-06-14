«Странно, что букмекеры видят «низовую» игру». Павел Занозин верит в горячий матч между Испанией и Италией в Лиге наций

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Павел Занозин дал прогноз на полуфинал дивизиона А Лиги наций Испания — Италия. Игра начнется 15 июня в 21.45 по московскому времени.

В какой форме Испания

В четверке лучших команд Лиги наций испанцы оказались после того, как выиграли отборочную группу А2. В их активе оказались три победы (1:0 над Швейцарией, 2:0 над Чехией, 1:0 над Португалией), две ничьи (1:1 с Португалией, 2:2 с Чехией) и поражение (1:2 со Швейцарией). Хотя все висело на волоске: до 88-й минуты последнего матча группы в гостях против португальцев счет был 0:0 и в полуфинал выходил именно соперник. Однако гол Альваро Мораты вырвал для «Красной фурии» столь нужную победу.

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После этого успеха подопечные Луиса Энрике поехали на чемпионат мира, где вылетели в 1/8 финала от Марокко (0:0, 0:3 по пенальти). Неудача стоила тренеру работы, на посту его сменил Луис Де ла Фуэнте, до этого отвечавший за сборные Испании до 19 лет и до 21 года. При нем команда провела два матча в отборочном турнире Евро-2024, обыграв дома Норвегию (3:0) и уступив в гостях Шотландии (0:2) при владении мячом 75 на 25 в процентном соотношении.

Против Италии на поле выйдут всего шесть футболистов, которые в 2021 году добрались до финала Лиги наций.

В какой форме Италия

В октябре 2021 года Италия уступила Испании в полуфинале Лиги наций. Именно тогда прервалась их историческая 37-матчевая беспроигрышная серия. После этого результаты пошли на спад. Главной неудачей стало поражение от Северной Македонии (0:1) в стыковых матчах ЧМ-2022, из-за чего сборная пропустила мундиаль в Катаре. Единственный гол был пропущен на 92-й минуте. Два месяца спустя «адзурри» крупно уступили Аргентине в Финалиссиме (0:3).

Несмотря на два болезненных поражения, федерация решила не снимать с поста главного тренера Роберто Манчини. При нем итальянцы выиграли группу А3 в отборочном турнире Лиги наций, превзойдя Венгрию (2:1, 2:0), Германию (1:1, 2:5) и Англию (0:0, 1:0). Однако в марте стартовали в отборе на Евро-2024 с поражения от Англии (1:2) и победы над Мальтой (2:0). Сборная собралась после того, как сразу три итальянских клуба проиграли в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Доменико Берарди и Маттео Пессина отсутствуют из-за травм, а Алессандро Флоренци, Маттиа Дзакканьи и Федерико Баширотто исключены из изначального расширенного списка по решению Манчини.

Испания — Италия: статистика личных встреч

У Италии нет ни одной победы над Испанией в основное время четырех последних очных встреч — 1:1, 0:3, 1:1 и 4:2 по пенальти, 1:2. В полуфинале Лиги наций-2021 итальянцы уступили 1:2, оставшись в меньшинстве на 42-й минуте после удаления Леонардо Бонуччи. Последний раз «адзурри» удалось не пропустить в 1/8 финала Евро-2016, когда они победили со счетом 2:0.

Прогноз Павла Занозина на матч Испания — Италия 15 июня

«Мощнейшая вывеска, даже несмотря на то что итальянцы пропустили чемпионат мира. Они все равно остаются действующими чемпионами Европы и одной из самых мощных сборных. Но о чем можно точно сказать: обе команды в данный момент не находятся в сумасшедшей форме. Испания в отборочном турнире Евро-2024 проиграла Шотландии, а Италия уступила Англии.

«Итальянцы переживают обновление. Например, в двух матчах подряд отличился Матео Ретеги, но, честно говоря, все равно не кажется, что он топ-нападающий. Испанцы после ухода целого ряда ветеранов пытаются построить что-то новое под руководством умеющего работать с молодежью Луиса Де ла Фуэнте. Вряд ли мы увидим безупречный матч с точки зрения игры в обороне. Странно, что букмекеры видят «низовую» игру. Я думаю, что все будет наоборот, потому что в атаке и те и другие выглядят лучше», — считает Занозин.

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