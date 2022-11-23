23 ноября первый матч на чемпионате мира в Катаре проведет одна из самых молодых сборных — Испании. Моложе, чем у испанцев, составы только у двух команд. Соперник «Красной фурии» по первому туру — Коста-Рика. Матч пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, арбитр Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 18.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Испанию огромным фаворитом: поставить на победу команды Луиса Энрике можно с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 83% вероятности. Выигрыш костариканцев предложен с котировкой 20.0 (5%), ничья идет за 7.40 (12%).

Ждете еще один неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 7400 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное превосходство испанцев:

• успех 2:0 можно взять за 4.80;

• разгром 3:0 — за 5.80;

• выигрыш 1:0 — за 6.00.

Коста-Рика уже удивляла на чемпионатах мира: в 2014-м сборная попала в группу с Англией, Италией и Уругваем и вышла в плей-офф с первого места. По итогу «Тикос» уступили только в 1/4 финала, проиграв Нидерландам в серии пенальти. Считаете, что костариканцы как минимум не уступят в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 5.40.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17.

В атаке испанцев выступает много звезд: Ансу Фати, Ферран Торрес, Марко Асенсио и другие. Ждете от «Красной фурии» результативного матча? Индивидуальный тотал испанцев больше 2.5 мяча доступен за 2.08, ИТМ1 (2.5) — за 1.75.

Главная звезда нападения «Тикос» — Жоэль Кэмпбелл, который почти 10 лет выступал в Европе и даже засветился в «Арсенале». ИТБ2 (1.5) идет за 8.80, обратный рынок — за 1.06.