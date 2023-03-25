25 марта сборные Испании и Норвегии сыграют в рамках первого тура отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет в Малаге на стадионе «Ла Росаледа». Встреча начнется по свистку французского рефери Бенуа Бастьена в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании PARI назвали Испанию фаворитом. Взять победу «красной фурии» можно за 1.37, что составляет около 72% вероятности. Ничья предложена за 5.10 (19%), успех Норвегии — за 10.5 (9%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат принесет 5100 рублей в случае благоприятного исхода.

Обмен голами доступен за 2.25, противоположный исход — за 1.65. Соперники забивали друг другу трижды за четыре предыдущих поединка.

Команды оформляли по три мяча в трех из четырех последних встреч. ТБ 2.5 оценен в 1.88, ТМ 2.5 — в 1.95.

В прошлом матче скандинавы не уступили испанцам (1:1). Ничья или победа Норвегии предложена за 3.10.

Аналитики PARI полагают, что самый вероятный точный счет, — успех Испании 2:0 за 6.00.

Прогноз и ставка на матч Испания — Норвегия

«Фурия» провалила ЧМ, но теперь ее возглавил Луис де ла Фуэнте, работавший со всеми игроками основы в молодежных сборных и выигравший с ними Евро в 2015 и 2019 годах. Команда очень мотивирована реабилитироваться перед болельщиками после Катара, и ей не нужно привыкать к новому тренеру.

В противостоянии с Норвегией «ла роха» не уходила без гола в четырех последних матчах. Всего испанцы не проиграли в шести из семи поединков против «сверл», а единственная неудача случилось аж 23 года назад.

В этот раз скандинавы тоже вряд ли избегут поражения — на матч с фаворитом группы не приехал травмированный Эрлин Холанн, что снижает шансы увезти из Малаги хотя бы ничью. Причем голов, похоже, будет немало: в последних пяти матчах Испания набрала отличный ход, забивая в среднем по 2.4 мяча.

Рекомендуемая ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 2.03.