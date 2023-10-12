12 октября сборная Испании примет Шотландию в седьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится в Севилье на стадионе «Ла Картуха». Судья Сердар Гезюбююк даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире с 21.35 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.26, что составляет примерно 74% вероятности. Раздел очков доступен за 5.89 (17%), триумф Шотландии — за 11.75 (9%).

В первом круге «тартановая армия» разделалась с испанцами в Глазго (2:0). Непоражение гостей оценили в 3.93.

Обмен меткими выстрелами идет за 2.31, обратный рынок — за 1.57.

Тотал больше 2.5 гола дали за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12. В сентябрьских матчах квалификации «красная фурия» уничтожила Грузию (7:1) и Кипр (6:0).

На то, что парни Луиса де ла Фуэнте забьют больше 2.5 мяча, предложили котировку 2.18.

Прогноз и ставка на матч Испания — Шотландия

Осечка на «Хэмпден Парк» отлично взбодрила «красную фурию»: в июне она выиграла Лигу наций, а в сентябре укатала соперников по квалификации Евро-2024. Грузия и Кипр получили от испанцев 13 мячей на двоих. Теперь коллектив Луиса де ла Фуэнте ждет в гости Шотландию, чтобы поквитаться за поединок в Глазго. Альваро Мората, Хоселу и Микель Ойарсабаль находятся в отличной форме и готовы к встрече с лидером группы A.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.19 (если случится ровно три гола, то будет возврат).

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