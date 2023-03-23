23 марта сборная Италии примет Англию в матче первого тура отборочного турнира Евро-2024. Игра состоится на домашней арене «Наполи» — «Диего Армандо Марадона». Главный арбитр встречи серб Срджан Йованович даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у команд близкие шансы на победу. Успех Англии можно взять с коэффициентом 2.50, это приблизительно 38% вероятности исхода. Выигрыш Италии идет за 2.95 (32%). Ничья доступна за 3.15 (30%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного итога принесет 3150 рублей.

В пяти последних очных поединках команды забили не более двух мячей за матч. ТБ 2.5 идет за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.63.

Из пяти предыдущих матчей итальянцев и англичан три закончились со счетом 1:1. Повторение этого результата предложено за 6.50. Другие вероятные исходы: минимальная победа Англии 1:0 — за 7.00, безголевая ничья 0:0 — за 7.50.

Соперники забили друг другу в шести встречах из последних 10. Обмен голами доступен за 1.97, обратный рынок предложен за 1.83.

При этом в предыдущих двух матчах против действующих чемпионов Европы команда Гарета Саутгейта не отличилась ни разу. На голы только одной сборной можно поставить за 2.30.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Италия — Англия

Обе сборные отлично выступают в отборах к чемпионатам Европы, где в основном нужно обыгрывать «карликов». Проблемы начинаются, когда приходится играть с равными по классу. Особенно это касается Англии — в памяти тут же всплывает последний розыгрыш Лиги наций. В группе с Италией, Германией и Венгрией парни Гарета Саутгейта не добыли ни одной победы: по три раза сыграли вничью и проиграли. Причем итальянцам за два матча «Три льва» не забили ни одного мяча.

В группе отбора на ЧЕ именно эти две команды разыграют путевки, а компанию им составят Украина, Мальта и Северная Македония. Так что первый же тур станет ключевым в распределении мест. Италия в отборочных турнирах на Евро в последний раз проиграла дома в 1999 году. А кислая игра англичан против топ-соперников и конкретно против итальянцев намекает на небольшое количество голов.

Рекомендуемая ставка: победа Италии с форой (0) за 2.05.