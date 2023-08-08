Итоги второго сезона PARI Pass: 31 тыс. выданных призов и 36 млн фрибетов

8 августа завершается второй сезон киберспортивного боевого пропуска от букмекерской компании PARI. В рамках второго сезона PARI Pass появилось множество новых функций и акций, а пользователи получили рекордное количество призов.

За время второго сезона PARI Pass, который стартовал 8 мая, пользователи выполнили 473 000 заданий. Наибольший интерес игроков вызвали миссии, связанные с CS:GO, — их прошли более 216 000 раз. По Dota 2 пользователи выполнили 60 000 заданий, а еще более 90 000 раз участники прошли викторины и внутренние челленджи.

Коины, заработанные благодаря активности в PARI Pass, пользователи обменяли на более чем 31 000 наград. В общей сложности игроки заработали фрибетов на сумму 36 284 300 рублей, а также около 6000 разнообразных скинов из Dota 2 и CS:GO. Всего за это время участники благодаря заданиям в PARI Pass нафармили около 7,6 млрд PARI-коинов и 442 LEGACY-коина.

В рамках второго сезона боевого пропуска компания PARI значительно расширила функционал платформы. Например, в PARI Pass появились новые интерактивные развлечения, связанные с киберспортивными ивентами, — Fantasy League и PICK'EM.

Первая Fantasy League была приурочена к старту крупного турнира BLAST Premier: Spring Final 2023 по CS:GO. Пользователи собирали карточки с киберспортсменами и перед стартом каждого игрового дня составляли свой идеальный состав, успехи которого приносили баллы. В ивенте поучаствовали более 20 000 человек, из них 358 получили фрибеты на 10 000 рублей.

Помимо этого, в рамках PARI Pass прошло сразу 13 этапов PICK'EM, связанных с различными чемпионатами, где пользователи перед стартом ивентов предугадывали итоговое расположение команд. За это время участники в общей сложности сделали 627 000 прогнозов.

Третий сезон PARI Pass стартует 15 августа. В этот же день станут доступны новые Fantasy League и PICK'EM, которые будут приурочены к турниру Gamers8 2023 по CS:GO.

PARI Pass — уникальная интерактивная платформа компании PARI, где геймеры могут получить призы за выполнение внутриигровых заданий и активность в рамках самого боевого пропуска. PARI Pass стала лучшим digital-проектом по версии ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга Marspo Awards 2023.