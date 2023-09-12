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Израиль — Белоруссия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 16 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Израиль — Белоруссия 12 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Израиль — Белоруссия.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
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12 сентября сборная Израиля примет Белоруссию в шестом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд». Испанский судья Рикардо Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.40 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. Bloomfield (Тель-Авив)
Израиль
Белоруссия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что хозяева заберут три очка: поставить на успех сине-белых можно с коэффициентом 1.36, это около 70% вероятности. Выигрыш коллектива Карлоса Феррера предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья доступна за 5.19 (19%).

Для того чтобы снова включиться в борьбу за путевку на Евро-2024, «Белым крыльям» необходима только победа. Ставка на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 9000 рублей.

В предыдущем туре квалификации «Белые крылья» закончили без голов с Андоррой (0:0). Парни Алона Хазана тоже провели «низовой» поединок — с Румынией (1:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

В каждом очном столкновении Израиль и Белоруссия неизменно поражали ворота друг друга. Вариант «обе забьют» оценен за 2.17, обратный рынок — за 1.68.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться у Шона Вейсмана. В первом круге он уже огорчил белорусскую команду. Точный выстрел форварда сине-белых можно взять за 2.23.

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Для подстраховки вы можете взять викторию одной из сборных с учетом форы: Ф1(-1.5) ждет вас за 2.03, Ф2(+1.5) — за 1.83.

В каждом из шести прошлых матчей с Израилем «Белые крылья» отличились как минимум однажды за 90 минут. На то, что гости снова забьют больше 0.5 гола, дали котировку 1.93.

Правда, три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на викторию хозяев с сухим счетом:

  • 2:0 — за 5.68;
  • 1:0 — за 6.06;
  • 3:0 — за 7.75.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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