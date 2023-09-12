Прогнозы на спорт
Сегодня, 07:15
12 сентября сборная Белоруссии приедет в гости к Израилю для поединка в шестом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве стартует в 21.45 по московскому времени. Соперников по группе I рассудит бригада испанского арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию игры с 21.40 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу сине-белых можно с коэффициентом 1.36, это около 70% вероятности. Выигрыш белорусов предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья доступна за 5.19 (19%).
Сборные провели между собой шесть встреч и никогда не расходились «миром». Думаете, что на этот раз соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков в случае удачного исхода принесет 5190 рублей.
В предыдущем туре квалификации «Белые крылья» закончили без голов с Андоррой (0:0). Парни Алона Хазана тоже провели «низовой» поединок — с Румынией (1:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.
В каждом очном столкновении Израиль и Белоруссия неизменно поражали ворота друг друга. Вариант «обе забьют» оценен за 2.17, обратный рынок — за 1.68.
Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться — у Шона Вейсмана. В первом круге он уже огорчил белорусскую команду. Точный выстрел форварда сине-белых можно взять за 2.23.
Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на викторию хозяев с сухим счетом:
В первом круге квалификации сине-белые одержали волевую викторию: «Белые крылья» повели на 16-й минуте, но голы на 85-й и первой компенсированной минутах принесли коллективу Алона Хазана три очка. До этого соперники пересекались только в товарищеских встречах, и они никогда не получались скучными: во всех пяти пробили «верх» по голам. В предыдущем туре белорусы не справились с аутсайдером квартета Андоррой (0:0) и однозначно выйдут на поле стадиона «Блумфилд» в статусе андердога. Но мотивации у них будет хоть отбавляй: для того чтобы снова включиться в борьбу за путевку на Евро-2024, парням Карлоса Феррера необходима только победа. А значит, есть все основания полагать, что тенденция на результативные перестрелки в очных поединках продолжится.
Рекомендуемая ставка: Израиль не проиграет и ТБ 2.5 за 1.83.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -