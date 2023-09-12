12 сентября сборная Белоруссии приедет в гости к Израилю для поединка в шестом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве стартует в 21.45 по московскому времени. Соперников по группе I рассудит бригада испанского арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию игры с 21.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу сине-белых можно с коэффициентом 1.36, это около 70% вероятности. Выигрыш белорусов предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья доступна за 5.19 (19%).

Сборные провели между собой шесть встреч и никогда не расходились «миром». Думаете, что на этот раз соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков в случае удачного исхода принесет 5190 рублей.

В предыдущем туре квалификации «Белые крылья» закончили без голов с Андоррой (0:0). Парни Алона Хазана тоже провели «низовой» поединок — с Румынией (1:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

В каждом очном столкновении Израиль и Белоруссия неизменно поражали ворота друг друга. Вариант «обе забьют» оценен за 2.17, обратный рынок — за 1.68.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться — у Шона Вейсмана. В первом круге он уже огорчил белорусскую команду. Точный выстрел форварда сине-белых можно взять за 2.23.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на викторию хозяев с сухим счетом:

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Израиль

В первом круге квалификации сине-белые одержали волевую викторию: «Белые крылья» повели на 16-й минуте, но голы на 85-й и первой компенсированной минутах принесли коллективу Алона Хазана три очка. До этого соперники пересекались только в товарищеских встречах, и они никогда не получались скучными: во всех пяти пробили «верх» по голам. В предыдущем туре белорусы не справились с аутсайдером квартета Андоррой (0:0) и однозначно выйдут на поле стадиона «Блумфилд» в статусе андердога. Но мотивации у них будет хоть отбавляй: для того чтобы снова включиться в борьбу за путевку на Евро-2024, парням Карлоса Феррера необходима только победа. А значит, есть все основания полагать, что тенденция на результативные перестрелки в очных поединках продолжится.

Рекомендуемая ставка: Израиль не проиграет и ТБ 2.5 за 1.83.

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