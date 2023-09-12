Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 07:15

Израиль — Белоруссия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 12 сентября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Израиль — Белоруссия 12 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Израиль — Белоруссия.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
Telegram Дзен

12 сентября сборная Белоруссии приедет в гости к Израилю для поединка в шестом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве стартует в 21.45 по московскому времени. Соперников по группе I рассудит бригада испанского арбитра Рикардо Бенгоэчеа. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямую трансляцию игры с 21.40 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 сент, 21:45. Bloomfield (Тель-Авив)
Израиль
Белоруссия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу сине-белых можно с коэффициентом 1.36, это около 70% вероятности. Выигрыш белорусов предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья доступна за 5.19 (19%).

Сборные провели между собой шесть встреч и никогда не расходились «миром». Думаете, что на этот раз соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков в случае удачного исхода принесет 5190 рублей.

В предыдущем туре квалификации «Белые крылья» закончили без голов с Андоррой (0:0). Парни Алона Хазана тоже провели «низовой» поединок — с Румынией (1:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

В каждом очном столкновении Израиль и Белоруссия неизменно поражали ворота друг друга. Вариант «обе забьют» оценен за 2.17, обратный рынок — за 1.68.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться — у Шона Вейсмана. В первом круге он уже огорчил белорусскую команду. Точный выстрел форварда сине-белых можно взять за 2.23.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на викторию хозяев с сухим счетом:

  • 2:0 — за 5.68;
  • 1:0 — за 6.06;
  • 3:0 — за 7.75.
Чиро Иммобиле (сборная Италии). Иммобиле и Зинченко разыгрывают второе место в группе. Одолеют ли итальянцы Украину без Кьезы и Пеллегрини?

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Израиль

В первом круге квалификации сине-белые одержали волевую викторию: «Белые крылья» повели на 16-й минуте, но голы на 85-й и первой компенсированной минутах принесли коллективу Алона Хазана три очка. До этого соперники пересекались только в товарищеских встречах, и они никогда не получались скучными: во всех пяти пробили «верх» по голам. В предыдущем туре белорусы не справились с аутсайдером квартета Андоррой (0:0) и однозначно выйдут на поле стадиона «Блумфилд» в статусе андердога. Но мотивации у них будет хоть отбавляй: для того чтобы снова включиться в борьбу за путевку на Евро-2024, парням Карлоса Феррера необходима только победа. А значит, есть все основания полагать, что тенденция на результативные перестрелки в очных поединках продолжится.

Рекомендуемая ставка: Израиль не проиграет и ТБ 2.5 за 1.83.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Путин назвал отличными результаты развития экономических связей РФ и Китая
Российская авиация нанесла 24 удара по ВСУ на купянском направлении
Шохин рассказал о введении налога на сверхприбыль на полях ВЭФ
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года