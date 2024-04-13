13 апреля «Барселона» навестит «Кадис» в 31-м туре чемпионата Испании. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на арене «Рамон де Карранса» по свистку рефери Хуана Сантаны. Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Эксперты компании Winline считают сине-гранатовых фаворитами. На их триумф можно поставить с коэффициентом 1.78, вероятность такого исхода — примерно 55%. Ничья оценена в 3.70 (26%), выигрыш команды Маурисио Пеллегрино — в 4.80 (19%).

Каталонцы победили в трех поединках с «Кадисом» подряд. На сенсационное непоражение хозяев предложено сыграть за 2.09.

«Желтая подлодка» отличилась в трех последних матчах при родных фанатах, при этом «Барселона» пропустила в 73% встреч этого сезона. На первый гол от хозяев можно сыграть за 2.75, от парней Хави — за 1.59.

Победа «Кадиса» с форой (+1) дана за 1.59. Фора (-1) на их гостей — за 2.31.

На «обе забьют» можно поставить за 1.84, обратный рынок идет за 1.96. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.85.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 1:1 за 6.00.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline