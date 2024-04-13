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Сегодня, 12:15

«Кадис» — «Барселона»: каталонцы пропустили в 73% матчей — им забьет и аутсайдер

Прогноз на матч ла лиги «Кадис» — «Барселона» 13 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Getty Images
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13 апреля в 31-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Кадису». Встреча на стадионе «Рамон де Карранса» начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире. Команды рассудит бригада арбитров под руководством Хуана Сантаны.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
13 апр, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Барселона

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в триумфе блауграны. На «Барсу» дан коэффициент 1.78, что составляет около 55% вероятности. А на успех хозяев — 4.80 (19%). Ничья оценена в 3.70 (26%).

Каталонцы победили в трех поединках с «Кадисом» подряд. На сенсационное непоражение хозяев предложено сыграть за 2.09.

На обмен голами можно поставить за 1.84, обратный рынок идет за 1.96. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.85.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 1:1 за 6.00.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). В 2024-м «Арсенал» не обыграл в АПЛ только «Ман Сити». А Сака проводит лучший сезон в жизни

Прогноз и ставка на матч «Кадис» — «Барселона»

«Кадис» отличился в трех последних матчах при родных фанатах, при этом «Барселона» пропустила в 73% встреч этого сезона. Команда Хави, скорее всего, победит, но мотивация хозяев в борьбе за выживание и худая оборона каталонцев намекают на забитые мячи от обеих сторон.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.84.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Кадис
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